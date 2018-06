USA und Nordkorea führen in Singapur Arbeitsgespräche

Unterhändler der USA und Nordkoreas führen in Singapur heute Arbeitsgespräche.



Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, habe die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Huckabee Sanders gesagt, dass der Botschafter auf den Philippinen Sung Kim die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui um 10 Uhr Ortszeit in einem Hotel in Singapur treffen werde.



Beide wollen offenbar über den exakten Wortlaut einer möglichen Einigung sprechen, die im Anschluss an das Spitzengespräch bekannt gegeben werden soll. Konkret soll es um Nordkoreas anfängliche Schritte für einen Abbau von Atomwaffen und Sicherheitsgarantien der USA gehen.



Der US-Botschafter und die nordkoreanische Diplomatin hatten sich in den vergangenen zwei Wochen zu sechs Gesprächsrunden getroffen, darunter im Waffenstillstandsort Panmunjeom, um eine Feinabstimmung der Tagesordung des Gipfels vorzunehmen.

[Photo : YONHAP News]