Hohe Beamte für Außenpolitik begleiten Kim Jong-un bei Singapur-Besuch

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist bei seiner Reise nach Singapur von Schlüsselfiguren in der Außenpolitik begleitet worden.



Als Kim nach der Ankunft am Flughafen Changi am Sonntag vom singapurischen Außenminister empfangen wurde, wurde hinter ihm Kim Yong-chol, Vizevorsitzender der Arbeiterpartei, gesehen. Zu den Begleitern zählten auch Ri Su-yong, Vizevorsitzender der Partei für internationale Angelegenheiten, und Außenminister Ri Yong-ho.



Kim Yong-chol hatte jüngst die USA besucht und US-Präsident Donald Trump ein Schreiben von Kim Jong-un überreicht. Ri Su-yong betreute Kim seit seiner Schulzeit in der Schweiz und gilt als einer der wenigen Vertrauten, die Kim ehrliche Ratschläge geben können.



Ri Yong-ho ist ein bekannter USA-Kenner in Nordkorea und wird voraussichtlich aufgrund seiner großen Erfahrung bei der Denuklearisierung und der Verbesserung der Beziehungen zu den USA eine wichtige Rolle spielen.



Auch Kim Song-hye, Chefin für Strategie der Einheitsfront der Partei, und Choe Kang-il, kommissarischer Generaldirektor der Nordamerika-Abteilung im Außenministerium, wurden gesichtet. Außerdem trafen Kim Yo-jong, Schwester des Machthabers, und Hyon Song-wol, Leiterin des Samjiyon-Orchesters, in Singapur ein.

