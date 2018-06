Nordkoreas Machthaber flog mit Air China nach Singapur

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich für seine Reise nach Singapur am Sonntag für eine Maschine der chinesischen Fluggesellschaft Air China entschieden.



Gleichzeitig flogen zwei weitere Flugzeuge, Kims Privatmaschine Chammae-1 und ein Transportflugzeug, von Pjöngjang nach Singapur.



Die Boeing 747 von Air China mit Kim an Bord landete etwa sieben Stunden nach dem Start in Pjöngjang am Flughafen Changi in Singapur. Das Flugzeug ist bekannt als Privatmaschine für hochrangige Beamte Chinas, darunter Staatspräsident Xi Jinping.



In der Umgebung von Peking änderte sich die Flugnummer der Maschine von CA122 zu CA61. Dahinter wird die Absicht vermutet, die Flugroute des Machthabers geheim zu halten.



Zudem wurde ein Flugzeug vom Typ Ilyushin IL-62M gesichtet. Kims Privatmaschine ist eine umgebaute Illyusin IL-62M, die in der Sowjetunion gebaut wurde.

