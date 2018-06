Kim und Trump übernachten in Singapur

Im Vorfeld des historischen Gipfels sind US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Sonntag in Singapur eingetroffen.



Kim reiste aus Pjöngjang an und Trump aus Quebec, wo er am G7-Gipfel teilgenommen hatte.



Kim traf am Sonntagnachmittag mit einer Privatmaschine von Air China in Singapur ein. Es war seine zweite Flugreise und die längste Reise seit seiner Machtübernahme im Jahr 2011. Kim wurde am Flughafen vom singapurischen Außenminister begrüßt.



Am Montag haben Kim und Trump keinen offiziellen Termin außer dem Treffen zwischen Trump und dem singapurischen Premierminister Lee Hsien Loong. Deshalb wird eine letzte Koordinierung für einen Erfolg des Spitzentreffens erwartet.



Der historische erste Gipfel zwischen Kim und Trump findet am Dienstag um 10 Uhr koreanischer Zeit im Capella Hotel auf der Insel Sentosa statt.

[Photo : YONHAP News]