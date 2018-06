Trump: Werden bald wissen, ob echter Deal mit Nordkorea erfolgt

US-Präsident Donald Trump hat sich vorsichtig optimistisch über sein Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geäußert.



Am heutigen Morgen twitterte Trump vor dem mit Spannung erwarteten Gipfel in Singapur, dass die Treffen zwischen Mitarbeitern und Vertretern gut und schnell vorangingen. Doch am Ende komme es darauf nicht an. Man werde bald wissen, ob anders als in der Vergangenheit ein echter Deal erfolgen kann.



Trump und Kim werden um 9 Uhr singapurischer Zeit im Capella Hotel zusammenkommen. Beide wollen heute eine Einigung über die Denuklearisierung Nordkoreas in Angriff nehmen.



