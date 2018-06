Pompeo besucht morgen Seoul

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Donnerstag Präsident Moon Jae-in im Blauen Haus einen Höflichkeitsbesuch abstatten, um das Ergebnis des USA-Nordkorea-Gipfels zu erläutern.



Wie ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul am Dienstag vor der Presse sagte, werde Pompeo morgen in Seoul erwartet.



Wenn das Nordkorea-USA-Gipfeltreffen wie angekündigt heute beendet würde, würde er Moon am Donnerstag besuchen.



US-Präsident Trump hat am Montag in einem Telefonat mit Präsident Moon gesagt, dass er direkt nach dem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Pompeo nach Seoul schicken wolle. Er wolle Ergebnisse des Treffens mit Kim Jong-un mit Seoul teilen und über Wege der Kooperation mit Moon diskutieren, so Trump.





[Photo : KBS News]