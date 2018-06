Pompeo: USA zu einzigartigen Sicherheitsgarantien für Nordkorea bereit

Die USA sind nach Angaben ihres Außenministers Mike Pompeo zu einzigartigen Sicherheitsgarantien für Nordkorea bereit.



Das sagte der Chefdiplomat am Montag in Singapur gegenüber Reportern vor dem Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.



Sollte Pjöngjang einer vollständigen, nachweisbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung (CVID) zustimmen, seien die USA bereit, Sicherheitsgarantien zu gewähren, die verglichen mit den zuvor angebotenen anders und einzigartig seien.



Angaben dazu, ob auch ein möglicher Abzug der US-Truppen aus Korea beim Spitzentreffen thematisiert wird, wollte Pompeo nicht machen.



Trump erkenne Kims Wunsch nach Sicherheit an und sei darauf vorbereitet, sicherzustellen, dass ein von Massenvernichtungswaffen freies Nordkorea auch ein sicheres Nordkorea sei.



Pompeo betonte außerdem, dass ein CVID für die koreanische Halbinsel das einzige Ergebnis sei, das die USA akzeptieren werden.



Er bekräftige darüber hinaus, dass die USA Nordkorea helfen würden, ein wohlhabendes Land zu werden, wenn es die Denuklearisierung umsetze.