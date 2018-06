Moon wird Position Seouls gleich nach USA-Nordkorea Gipfel bekannt geben

Staatspräsident Moon Jae-in wird die Position der südkoreanischen Regierung gleich nach der Bekanntmachung der Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels veröffentlichen.



Dies sagte Moon beim Treffen mit Journalisten im Präsidialamt in Seoul.



Beobachter gehen davon aus, dass die Position Seouls zu den Ergebnissen des Gipfels in Singapur gegen 18 Uhr publik gemacht wird. Die Pressekonferenz von US-Präsident Trump und seinem nordkoreanischen Gegenüber Kim Jong-un ist für 17 Uhr koreanischer Zeit anberaumt.



Die Position Seouls, die Moons Sprecher Kim Eui-gyeom bekannt gibt, wird der Vizedirektor der Abteilung für die nationale Sicherheit im Präsidialamt Nam Gwan-pyo im Pressezentrum in Singapur näher erläutern.