Historischer Gipfel zwischen Kim und Trump begonnen

Der historische Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat begonnen.



Kim und Trump kamen um 9 Uhr (Ortszeit) im Capella Hotel auf der singapurischen Insel Sentosa zusammen. Es ist das erste Mal seit der Teilung beider Koreas im Jahr 1948, dass sich Staatschefs Nordkoreas und der USA an einem Tisch gegenüber sitzen. Es wird erwartet, dass das Treffen ein neuer Wendepunkt in den Beziehungen zwischen beiden Ländern wird, die von Misstrauen und Konfrontation geprägt waren.



Trump kam um 8.13 Uhr am Veranstaltungsort des Gipfels an, Kim um 8.30 Uhr. Kurz nach 9 Uhr erschienen beide vor dem Tagungssaal und begrüßten sich mit einem Handschlag. Nach dem Handschlag des Jahrhunderts, der etwa zehn Sekunden andauerte, betraten sie gemeinsam den Tagungssaal.



Zum Auftakt des Gesprächs sagte Trump, das heutige Treffen werde ein „enormer Erfolg“. Es sei eine grenzenlose Ehre, dass das Treffen stattfinde. Es werde einen guten Dialog geben. Er glaube, dass beide eine tolle Beziehung haben würden.



Kim sagte, dass man alles überwunden habe, um es zu diesem Ort zu schaffen. Damit deutete er den Wunsch an, dass das Treffen erfolgreich verlaufen werde.



Anschließend begannen Kim und Trump ein Gespräch unter vier Augen.



Nach dem Plan wird nach dem 45-minütigen Gespräch ein erweitertes Treffen von 10 bis 11.30 Uhr erfolgen. Dazu werden US-Außenminister Mike Pompeo, der Stabschef des Weißen Hauses John Kelly und der nationale Sicherheitsberater John Bolton hinzukommen. Auf nordkoreanischer Seite werden der Vizevorsitzende der Arbeiterpartei Kim Yong-chol, Kims Schwester Kim Yo-jong und der Vizevorsitzende der Partei Ri Su-yong oder Außenminister Ri Yong-ho erwartet.



Daran wird sich ein Arbeitsessen anschließen. Es wurde nicht bekannt, wann die Mittagsrunde enden wird.



Um 16 Uhr (Ortszeit) ist eine Pressekonferenz von Trump geplant. Das Weiße Haus gab nicht bekannt, ob es sich um eine alleinige Pressekonferenz des US-Präsidenten oder eine gemeinsame Mitteilung beider Staatsmänner handelt.



Trump wird um 18.30 Uhr das Capella Hotel verlassen und gegen 19 Uhr die Rückreise antreten.

[Photo : YONHAP News]