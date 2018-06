Präsident Moon verfolgt Treffen zwischen Trump und Kim am Fernseher

Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur verfolgt auch Präsident Moon Jae-in live am Fernseher.



Kurz vor dem Beginn einer Kabinettssitzung im Blauen Haus hat Moon auf Vorschlag von Ministern die Fernsehübertragung verfolgt. Mit einem Schmunzeln im Gesicht habe er verfolgt, wie Trump und Kim ins Capella Hotel eingetreten sind und sich die Hände geschüttelt haben.



Moons Sprecher Kim Eui-kyum wird im Anschluss an den USA-Nordkorea-Gipfel Seouls Position in einer Erklärung bekannt geben.



Trump wird voraussichtlich um 17.00 Uhr Ortszeit eine Pressekonferenz geben.

