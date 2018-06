UN-Chef: UNO bereit zu einer Rolle bei Überprüfung von Nordkoreas Denuklearisierung

Die Vereinten Nationen sind laut ihrem Chef bereit, im Prozess der Verifizierung der Denuklearisierung Nordkoreas nach dem USA-Nordkorea-Gipfel eine Rolle zu spielen.



Relevante Teile der Vereinten Nationen seien bereit, diesen Prozess in irgendeiner Weise zu unterstützen, einschließlich der Überprüfung, sollte dies von den wichtigen beteiligten Parteien verlangt werden, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Reportern am Montag (Ortszeit) am UN-Hauptsitz.



Experten der Internationalen Atomenergiebehörde könnten helfen, zu überprüfen, ob Nordkorea aufrichtig sein Atomprogramm abschaffe, sagte er.



Zum USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag in Singapur hieß es, Frieden und eine überprüfbare Denuklearsierung müssten das klare und gemeinsame Ziel bleiben. Die gesamte Welt verfolge mit großer Aufmerksamkeit, was in Singapur passieren werde.



Der UN-Chef sagte zudem, der künftige Weg bedürfe einer Kooperation, Zugeständnissen und gemeinsamen Zielen. Er rief zudem zu Spenden in Höhe von 111 Millionen Dollar für die Unterstützung von sechs Millionen Einwohnern in Nordkorea auf, die humanitäre Hilfe brauchen, und forderte die Beachtung der Menschenrechte in Nordkorea.

[Photo : YONHAP News]