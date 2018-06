Nordkorea und USA einigen sich auf Denuklearisierung und Friedensschaffung

Nordkorea und die USA haben beim Spitzentreffen am Dienstag eine Vier-Punkte-Vereinbarung getroffen.



US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un unterzeichneten nach ihrem historischen ersten Gipfel auf der singapurischen Insel Sentosa eine entsprechende gemeinsame Erklärung.



Darin steht, die USA und Nordkorea verpflichteten sich, neue Beziehungen in Einklang mit dem Wunsch der Völker beider Länder nach Frieden und Wohlstand zu schaffen.



Zweitens, die USA und Nordkorea würden sich gemeinsam bemühen, um ein dauerhaftes und stabiles Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel zu etablieren.



Drittens, in Bekräftigung der Panmunjom-Erklärung vom 27. April 2018 verpflichte sich Nordkorea, auf eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Die Formulierung einer von den USA verlangten vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung (CVID) fehlt jedoch in dem Einigungstext.



Zuletzt hieß es, die USA und Nordkorea verpflichteten sich zur Bergung der Gebeine von Kriegsgefangenen und -vermissten einschließlich der sofortigen Repatriierung der bereits Identifizierten.



In der Erklärung steht, dass Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un einen umfassenden, eingehenden und aufrichtigen Meinungsaustausch über Fragen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea geführt hätten. Präsident Trump habe sich verpflichtet, Nordkorea Sicherheitsgarantien zu geben. Der Vorsitzende Kim Jong-un habe seine feste und unerschütterliche Zusage für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt.

