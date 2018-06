Trump kündigt Stopp von Militärübungen mit Südkorea an

US-Präsident Donald Trump hat den Stopp von Militärübungen mit Südkorea angekündigt. Diese seien provokativ und teuer. Die Zahl der US-amerikanischen Streitkräfte in Südkorea werde allerdings nicht reduziert werden. Dies sei kein Verhandlungsgegenstand gewesen. Angesichts der Präsenz von US-Soldaten in Südkorea müsse man künftige Verhandlungen abwarten.



Das sagte Trump auf einer Pressekonferenz nach dem Nordkorea-Gipfel in Singapur.



Ihm zufolge wird der Koreakrieg (1950-1953) in baldiger Zeit für beendet erklärt werden.



Wie er weiter sagte, habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un versprochen, Testanlagen für Raketenmotoren zu schließen. Durch den Einsatz einer enormen Anzahl von Personen wolle er die Denuklearisierung Nordkoreas nachweisen. Trump sagte zudem, dass die Denuklearisierung Nordkoreas lange Zeit in Anspruch nehmen werde.



Angesichts der Menschenrechtslage in Nordkorea sagte er, darüber habe er mit Kim kurz gesprochen. Anscheinend besitze Kim ebenfalls den Willen zur Verbesserung des Problems. Gleichzeitig hat Trump seinen Willen bekräftigt, Überreste von etwa 6.000 vermissten US-Soldaten, die während des Koreakriegs gefallen sind, heimzubringen.



Zudem habe Kim Jong-un Trumps Einladung ins Weiße Haus zu einem angemessenen Zeitpunkt angenommen, hieß es weiter.



Das heutige Treffen mit Kim Jong-un hat Trump als aufrichtig, direkt und produktiv bewertet. An Kim werde man sich als historische Person hinsichtlich Sicherheit und Wohlstand erinnern.







