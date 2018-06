Trump bekräftigt Pläne für Stopp von US-amerikanisch-südkoreanischen Militärübungen

US-Präsident Donald Trump hat die Ergebnisse seines Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gebührend gewürdigt und Pläne für den Stopp der US-amerikanisch-südkoreanischen Militärübungen bekräftigt.



Bei seiner Rückkehr vom Gipfel am Dienstag in Singapur twitterte Trump, das beispiellose Treffen, das erste zwischen einem Präsidenten der USA und einem Machthaber Nordkoreas, beweise, dass echte Veränderungen möglich seien.



Die Welt habe einen großen Schritt zurück von einer potenziellen Nuklearkatastrophe gemacht, schrieb Trump. Er möchte dem Vorsitzenden Kim dafür danken, den ersten mutigen Schritt in Richtung einer strahlenden neuen Zukunft für sein Volk getan zu haben, schrieb Trump.



Er sprach von einem verwunderlichen Besuch in Singapur. Bei der Denuklearisierung Nordkoreas seien große Fortschritte gemacht worden, hieß es weiter.



Trump bekräftigte zudem die Bereitschaft, Gemeinschaftsübungen Südkoreas und der USA zu stoppen. In einem am Mittwoch koreanischer Zeit veröffentlichten Interview mit Fox News sagte Trump, die USA würden die Militärübungen nicht abhalten, solange sie in gutem Glauben mit Nordkorea verhandelten. Er betonte, dass Kim sofort mit der Denuklearisierung beginnen werde.



Zur Möglichkeit eines zweiten USA-Nordkorea-Gipfels äußerte er, er denke, dass Kim zur richtigen Zeit das Weiße Haus besuchen werde.

[Photo : YONHAP News]