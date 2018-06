Putin trifft Nordkoreas Parlamentschef Kim Yong-nam

Der nordkoreanische Parlamentschef Kim Yong-nam hat am Donnerstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.



Kim war zur Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft am Dienstag in Moskau eingetroffen.



Putin sagte, er begrüße und schätze die Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels hoch ein. Das Treffen sei der erste Schritt für eine vollständige Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel und habe das gesamte Niveau der Spannungen im Umfeld der Halbinsel reduziert.



Er begrüße Kontakte zwischen Süd- und Nordkorea, sagte er weiter. Putin lud erneut Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Besuch in Russland ein.



Kim überreichte Putin ein Schreiben von Kim Jong-un und übermittelte seine Grüße für eine erfolgreiche Austragung der Weltmeisterschaft.

[Photo : YONHAP News]