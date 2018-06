Präsident Moon reist Donnerstag zu Staatsbesuch nach Russland

Präsident Moon Jae-in wird am Donnerstag zu einem Staatsbesuch nach Russland reisen.



Das Präsidialamt teilte mit, dass Moon im Rahmen des dreitägigen Besuchs auch zu einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammenkommen werde.



In Moskau wird Moon als erster südkoreanischer Präsident in der Duma, dem russischen Unterhaus, sprechen.



Beim Spitzentreffen soll ein Ausbau der praktischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland im Zentrum stehen. Auch wird Moon voraussichtlich um Moskaus Kooperation im Prozess der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung von Frieden in der Region bitten.



Moons Russland-Reise wird die erste eines amtierenden Staatsoberhaupts seit 19 Jahren sein. Für das südkoreanische Staatsoberhaupt wird es seit dem Amtsantritt im Mai des Vorjahres das dritte Aufeinandertreffen mit seinem russischen Amtskollegen sein.

[Photo : YONHAP News]