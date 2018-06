Pompeo: Trump stimmte beim Singapur-Gipfel Änderung von Waffenstillstandsvertrag zu

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einer Änderung des Waffenstillstandsabkommens des Koreakriegs zugestimmt.



Die Zusage enthüllte Außenminister Mike Pompeo am Montag in einer Rede vor dem Detroit Economic Club in Michigan. Laut Pompeo habe Kim sehr deutlich sein Versprechen geäußert, dass sein Land vollständig atomar abrüsten werde.



Im Gegenzug habe Trump zugesichert, dass der Waffenstillstandsvertrag geändert werde und Kim die Sicherheitsgarantien gewährt werden, die er benötige.



Welche Änderungen des Waffenstillstandsabkommens diskutiert wurden, erläuterte der Chefdiplomat nicht näher.



Laut verschiedenen Medienberichten wolle Pompeo in nicht allzu ferner Zukunft wieder nach Nordkorea reisen, um Details im Anschluss an den Gipfel zu besprechen.

[Photo : YONHAP News]