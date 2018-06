US-Verteidigungsminister bricht zu Besuchen in China, Südkorea und Japan auf

US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu Besuchen in China, Südkorea und Japan aufgebrochen.



Mattis werde laut einer Mitteilung seines Ministeriums zunächst zum strategischen Luftwaffenstützpunkt Eielson Air Force Base in Alaska reisen und dann nach Nordostasien fliegen.



Seine erste Station dort ist China, wo er sich von Dienstag bis Donnerstag für Gespräche mit chinesischen Regierungsbeamten über regionale Fragen aufhalten wird.



Im Anschluss daran kommt er am Donnerstag nach Seoul und wird hier seinen Amtskollegen Song Young-moo treffen. Am Freitag reist der Pentagon-Chef nach Japan, um seinen dortigen Amtskollegen Itsunori Onodera zu treffen.



Im Mittelpunkt der Gespräche stehen offenbar Folgemaßnahmen zu den Einigungen beim USA-Nordkorea-Gipfel. Bei dem Spitzentreffen war beschlossen worden, die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anzustreben.



In Seoul wird auch die Rückführung von sterblichen Überresten von im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten ein Thema sein. Auch werden die Minister voraussichtlich über die Aussetzung von gemeinsamen Militärmanövern sprechen.