US-Präsident Trump äußert sich besorgt über mögliche Lockerung von Nordkorea-Sanktionen durch China

US-Präsident Donald Trump hat sich besorgt darüber geäußert, dass China seine Sanktionen gegen Nordkorea lockern könnte.



Auch machte er Andeutungen, wonach es eine Vergeltung gegen China wegen des Handelsdefizits gegenüber den USA geben könnte.



Die Äußerungen machte Trump am Montag bei einer Kundgebung in South Carolina. China habe in Grenzangelegenheiten mit Nordkorea geholfen, wolle dies aber nicht weiter tun. Dies wäre bedauerlich.



Er betonte außerdem die Notwendigkeit, gegen das erhebliche Handelsdefizit gegenüber China vorzugehen. Er glaube fest an den fairen Handel.



[Photo : YONHAP News]