Nordkorea mahnt Japan zu Nichteinmischung in Prozess der Denuklearisierung

Nordkorea hat Japan zur Nichteinmischung in den Prozess der Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel gemahnt.



Ju Yong-cho, Diplomat an Nordkoreas Vertretung bei den Vereinten Nationen, sagte am Dienstag auf einer von den Vereinten Nationen unterstützten Abrüstungskonferenz, dass Japan kein Unterzeichnerstaat der Panmunjom-Erklärung des Korea-Gipfels oder der Erklärung nach dem USA-Nordkorea-Gipfel sei. Japan sei daher gut beraten, sich nicht in Angelegenheiten anderer einzumischen, so der Diplomat.



Der nordkoreanische Vertreter hatte am ersten Konferenztag eine Rede gehalten. Zuvor hatten Vertreter Japans und anderer Länder Nordkorea aufgefordert, seine Bemühungen um die Denuklearisierung zu verstärken.