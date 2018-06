Mattis: USA nehmen Nordkoreas Raketenbedrohung sehr ernst

Die USA nehmen laut ihrem Verteidigungsminister James Mattis die Bedrohung durch Nordkoreas Raketen sehr ernst.



Nach Angaben des Pentagons am Dienstag (Ortszeit) machte Mattis diese Äußerung vor Reportern in Alaska auf dem Weg nach China, Südkorea und Japan.



Nordkoreas Raketenfähigkeit bestehe noch immer. Man unterstütze Diplomaten in vollem Umfang, die sich um die Lösung der Angelegenheit bemühen. Washington setze seine Hoffnungen auf die Diplomaten, man werde in den kommenden Tagen und Wochen Fortschritte sehen, sagte er.



Auf die Frage, ob er vom US-Raketenabwehrsystem überzeugt sei, hieß es, er sei absolut zuversichtlich, dass das System funktionieren werde.



Mattis besucht derzeit China. Im Anschluss wird er am Donnerstag in Südkorea erwartet und am Freitag nach Japan weiterreisen.

