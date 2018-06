38 North: Rasche Verbesserung der Infrastruktur an Nordkorea Yongbyon-Nuklearanlage

Laut einem US-Internetangebot, das auf Nachrichten über Nordkorea spezialisiert ist, hat Nordkorea rasche Verbesserungen der Infrastruktur an seiner Nuklearanlage Yongbyon erzielt.



Wie 38 North berichtete, ließen Satellitenaufnahmen Hinweise darauf erkennen, dass die Modifizierungen am Kühlsystem des Fünf-Megawatt-Reaktors für die Plutonium-Herstellung vollständig vorgenommen zu sein schienen. Doch lasse sich der Betriebszustand des Reaktors kaum feststellen.



Auch scheine die Infrastruktur für einen Betrieb des Leichtwasserreaktors für Versuchszwecke vollständig zu sein. Doch gebe es keinen sichtbaren Beleg dafür, dass dort der Betrieb aufgenommen worden sei.



Die Experten von 38 North schrieben weiter, dass die Arbeiten an der Yongbyon-Anlage nicht mit dem Versprechen einer Denuklearisierung in Zusammenhang stünden. Die nordkoreanischen Techniker würden ihre Arbeit voraussichtlich wie gewohnt fortsetzen, bis sie andere konkrete Anordnungen erhalten.



