USFK-Kommandeur betont Notwendigkeit der Aussetzung gemeinsamer Übungen mit Südkorea

Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Südkorea (USFK), Vincent Brooks, hat die Notwendigkeit der Aussetzung einer Reihe gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA in letzter Zeit betont.



Brooks sagte beim Forum der US-südkoreanischen Allianz am Mittwoch, dass die Militärübungen zu unnötiger Irritation führen könnten, wenn das Bedürfnis nach der Vertrauensbildung so wichtig sei.



Inmitten der Gespräche mit Nordkorea seien die Übungen hinsichtlich des Umfangs, Termins und Inhalts flexibel. Die Verteidigungsbereitschaft der Streitkräfte Südkoreas und der USA werde unverändert bleiben, betonte er.



Zugleich hieß es, die Rolle der US-Truppen in Südkorea bleibe unverändert, die Stationierung für den Frieden müsse fortgesetzt werden.



Nach dem USA-Nordkorea-Gipfel sagten Südkorea und die USA geplante gemeinsame Übungen, darunter das jährliche Manöver Freedom Guardian, ab. Das löste Besorgnis über eine mögliche Schwächung des US-südkoreanischen Bündnisses aus. Die Äußerungen des US-Kommandeurs zielen offenbar darauf ab, diese Besorgnis zu zerstreuen.

[Photo : KBS News]