Ministerpräsidenten Südkoreas und Luxemburgs einigen sich auf Ausbau der Kooperation

Die Ministerpräsidenten Südkoreas und Luxemburgs haben sich auf einen Ausbau der Kooperation zwischen beiden Ländern geeinigt.



Die Zusammenarbeit soll unter anderem auf den Gebieten Zukunftsindustrien, Information- und Kommunikation sowie Fintech und Raumfahrt ausgebaut werden.



Das gaben der südkoreanische Premier Lee Nak-yon und sein Amtskollege Xavier Bettel am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Regierungskomplex in Seoul bekannt.



Beide nahmen eine Einschätzung der gegenwärtigen Situation in den bilateralen Beziehungen vor und sprachen über wirtschaftliche und internationale Fragen. Auch über Maßnahmen für dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sprachen die Premiers.



Lee sagte, dass auch eine eventuelle Hilfe Luxemburgs für Südkoreas Initiative für die Arbeitsplatzschaffung erörtert worden sei. Er erwähnte in diesem Zusammenhang das flexible Arbeitsmarktsystem und die Nachfrage des Großherzogtums nach ausländischen Arbeitskräften in Bereichen wie Finanzen, Verwaltung, Gesundheit und Medizin.



[Photo : YONHAP News]