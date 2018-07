Der Termin für den dritten Nordkorea-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo, der für Verhandlungen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zuständig ist, steht nun fest.



Pompeo werde am 5. Juli nach Nordkorea aufbrechen, teilte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) mit. Er werde sich mit Machthaber Kim Jong-un treffen und Folgeverhandlungen führen.



Laut dem US-Außenministerium besucht Pompeo vom 5. bis 7. Juli Pjöngjang, um Konsultationen fortzusetzen und die beim USA-Nordkorea-Gipfel erzielten Einigungen umzusetzen.



Details seines Besuchsprogramms in Nordkorea wurden nicht bekannt.



Im Anschluss an seinen Nordkorea-Besuch wird Pompeo am 7. und 8. Juli Tokio besuchen. Er werde in Tokio mit den Führungen Südkoreas und Japans zusammenkommen, um über eine Einigung über eine endgültig und vollständig verifizierte Denuklearisierung Nordkoreas zu diskutieren, teilte das US-Außenministerium mit.



Pompeo hatte im April und Mai als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump Pjöngjang besucht und Kim getroffen.

[Photo : YONHAP News]