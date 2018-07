Medien: Trump könnte zweiten Gipfel mit Kim im September in New York abhalten

Laut einem US-Medienbericht könnten US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber einen zweiten Gipfel im September in New York abhalten.



Das berichtete das US-Nachrichtenportal Axios am Montag (Ortszeit). US-Beamte hätten gesagt, dass Kim Fortschritte präsentieren müsse, damit das Treffen zustande kommen könne.



Unterdessen wurde in den Medien erneut die Aufrichtigkeit Nordkoreas für die Denuklearisierung infrage gestellt. Nordkorea habe im ersten Halbjahr 2018 die Produktion von Ausrüstung und Startgeräten für eine seiner neueren ballistischen Raketen fortgesetzt, berichtete das Online-Magazin „The Diplomat“.



Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schrieb, nacheinander erhobene Verdächte über Nordkoreas Atomwaffen und Raketen seien ein Beweis, dass Kim Jong-un sein Versprechen nicht einhalte.



Diesbezüglich schrieb der frühere US-Verteidigungsminister William Perry in einem Beitrag für die Zeitung „Politico“, dass eine Gelegenheit für die Denuklearisierung Nordkoreas 18 Jahre nach dem gemeinsamen Kommuniqué Nordkoreas und der USA im Jahr 2000 gekommen sei. Man dürfe die Gelegenheit keinesfalls verstreichen lassen, betonte er und forderte die USA und Staaten in der Region auf, die Gespräche weiter zu entwickeln.

