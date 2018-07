Präsident Moon hofft auf neue Ära der strategischen Kooperation mit Indien

Präsident Moon Jae-in hofft auf eine neue Ära der strategischen Kooperation mit Indien.



Das sagte Moon am Dienstag auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi.



Er teilte vor der Presse mit, dass beide Seiten vereinbart hätten, ihre komplementären wirtschaftlichen Strukturen und das Zusammenarbeitspotenzial zu nutzen, um das bilaterale Handelsvolumen bis 2030 von 20 auf 50 Milliarden Dollar zu steigern.



Auch habe er mit dem indischen Premier die Einschätzung geteilt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um eine strategische Partnerschaft zu verwirklichen und diese weiterzuentwickeln.



Moon erwähnte besonders, dass südkoreanische Unternehmen in Indien in Verbindung mit der Wirtschaftspolitik der indischen Regierung zum bilateralen Wirtschaftswachstum beitragen würden. Moon brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Investitionstätigkeiten südkoreanischer Unternehmen in Indien reger werden und die Grundlage für gemeinsamen Wohlstand schaffen.



Auch wollten beide Länder nach Angaben des südkoreanischen Staatsoberhaupts den Personenaustausch verstärken, um das gegenseitige Verständnis zu vertiefen.

[Photo : YONHAP News]