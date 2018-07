US-Außenminister betont friedliche Lösung für Fragen der koreanischen Halbinsel

US-Außenminister Mike Pompeo hat eine friedliche Lösung für Fragen der koreanischen Halbinsel betont.



Die USA seien entschlossen, die Bedrohung wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm in friedlicher Weise zu lösen, habe Pompeo laut seinem Ministerium bei einem Treffen mit US-Soldaten in Afghanistan gesagt.



Pompeo hatte den Truppen am Montag einen unangekündigten Besuch abgestattet.



Ministeriumssprecherin Heather Nauert sagte, dass der Minister Fragen der Soldaten zu inneren und auswärtigen Angelegenheiten beantwortet habe.



Pompeo hatte am vergangenen Wochenende Pjöngjang besucht, um Details zur Einigung beim Spitzentreffen auf die atomare Abrüstung Nordkoreas zu erzielen.



Am Montag sagte er, dass das Versprechen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un für die Denuklearisierung nach wie vor Bestand habe und bekräftigt worden sei.