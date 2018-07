US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein "kleines Geschenk" für den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vorbereitet.



Das sagte er am Dienstag vor dem Weißen Haus vor der Abreise zum Nato-Gipfel in Belgien. Reporter hatten Fragen zu Berichten gestellt, nach denen Außenminister Mike Pompeo bei seinem Nordkorea-Besuch eine CD des Popsängers Elton John für Kim überreicht habe, auf der sich auch der Titel "Rocket Man" befinde.



Trump hatte Kim letztes Jahr nach Raketenstarts in Nordkorea als "Kleinen Raketenmann" bezeichnet.



Der US-Präsident sagte, dass die CD Kim nicht überreicht worden sei. Er habe sie noch immer und sie werde dem nordkoreanischen Vorsitzenden zu einem späteren Zeitpunkt gegeben.



Er fügte hinzu, ein Geschenk für Kim zu haben. Um was es sich handele, würden die Menschen herausfinden, wenn er es überreiche.



Verschiedene Medien berichteten, dass Pompeo eine von Trump unterzeichnete CD von Elton John im Gepäck hatte. Weil er Kim bei seinem Besuch nicht getroffen habe, habe er die CD wieder mitgebracht und Trump zurückgegeben.

