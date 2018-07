Präsident Moon besucht Singapur

Präsident Moon Jae-in ist heute im Anschluss an seinen Staatsbesuch in Indien nach Singapur weitergereist.



Moon wird als erstes südkoreanisches Staatsoberhaupt seit 15 Jahren einen Staatsbesuch in dem Inselstaat abstatten.



Moon wird am Donnerstag Präsidentin Halimah Yacob treffen und Spitzengespräche mit Premierminister Lee Hsien Loong führen. Am Freitag wird Moon vor 400 führenden Persönlichkeiten Singapurs eine Botschaft zu Frieden und Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel und in Asien bekannt machen.



In Indien nahmen Moon und Premierminister Narendra Modi beim Spitzentreffen am Dienstag eine gemeinsame Visionserklärung an. Moon und Modi erklärten darin ihre Absicht, das bilaterale Handelsvolumen bis 2030 um das 2,5-Fache auf 50 Milliarden Dollar zu steigern.

