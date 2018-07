Nordkorea und USA verhandeln heute über Rückführung von Gebeinen von US-Kriegsgefallenen

Nordkorea und die USA verhandeln am Donnerstag am Waffenstillstandsort Panmunjom über die Rückführung der sterblichen Überreste von im Koreakrieg gefallenen US-amerikanischen Soldaten.



Wie verlautete, würden beide Seiten in einem Tagungsraum der Waffenstillstandskommission in der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) über die Modalitäten und den Zeitplan der Rückführung diskutieren.



Die Konsulation erfolgt zur Umsetzung der Einigung beim USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur über die Rückführung von Gebeinen von Kriegsgefangenen und Vermissten.



US-Außenminister Mike Pompeo, der jüngst Nordkorea besuchte, teilte mit, dass eine Sitzung über die Angelegenheit am 12. Juli abgehalten werde.

