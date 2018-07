Pompeo: Nordkoreas Denuklearisierung jahrzehntelange Aufgabe

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo stellt die Denuklearisierung Nordkoreas eine jahrzehntelange Herausforderung dar.



Das sagte der Chefdiplomat am Mittwoch gegenüber Reportern bei der Ankunft in Belgien, wo er am Nato-Gipfel teilnehmen wird.



Pompeo sprach von einer jahrzehntelangen Aufgabe, bis die Nordkoreaner die grundsätzliche strategische Entscheidung treffen, dass ihre Atomwaffen eine Bedrohung für das Regime sind und keine Sicherheit bieten. Der Außenminister hatte einen ähnlichen Zeithorizont am Montag bei seinem Blitzbesuch in Afghanistan genannt.



Es sei irrsinnig gewesen, zu glauben, dass der Prozess einer Änderung der nordkoreanischen Denkweise in wenigen Stunden gelingen könne, fügte er hinzu.



Pompeo hatte letzte Woche für Gespräche über die atomare Abrüstung Nordkoreas Pjöngjang besucht.

[Photo : YONHAP News]