US-Präsident Trump veröffentlicht Schreiben von Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump hat ein Schreiben von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht, in dem dieser seine Hoffnung auf eine weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen zum Ausdruck bringt.



Auf dem sozialen Netzwerk Twitter veröffentlichte Trump am Donnerstag Kopien des Schreibens in Koreanisch und der englischen Übersetzung. Darin schrieb Kim, dass der Washington-Pjöngjang-Gipfel im letzten Monat der Beginn einer bedeutungsvollen Reise gewesen sei.



Auch äußerte er sich optimistisch, dass der starke Wille, aufrichtige Anstrengungen und ein einzigartiger Ansatz der beiden Führer eine neue Zukunft zwischen den USA und Nordkorea eröffnen.



In dem Schreiben machte Kim keine eindeutige erneute Zusicherung, dass er zur nuklearen Abrüstung entschlossen sei und bezog sich allgemein auf die getreue Umsetzung der gemeinsamen Erklärung, die beim Singapur-Gipfel beschlossen worden war.



Trump twitterte, dass es sich um eine schöne Bemerkung Kims handele und dass ein großartiger Fortschritt erzielt worden sei.



Zuletzt war Skepsis aufgekommen, ob Pjöngjang tatsächlich zur Denuklearisierung bereit ist.



Der auf den 6. Juli datierten Brief wurde offenbar Außenminister Mike Pompeo überreicht, als dieser letzte Woche Pjöngjang für Gespräche über die Denuklearisierung besucht hatte. Pompeo hatte den Machthaber während seines Aufenthalts in Nordkorea nicht getroffen.

[Photo : YONHAP News]