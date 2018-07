Pompeo: Berichte über Abbau von Nordkoreas Testanlage mit Zusagen vereinbar

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo sind die Berichte über den Abbau der nordkoreanischen Raketenstartanlage Sohae mit Nordkoreas Gipfel-Zusagen vollständig vereinbar.



Das sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stanford, nach einem Treffen der Außen- und der Verteidigungsminister der USA und Australiens.



Washington habe Druck ausgeübt, damit Nordkorea Inspektoren ins Land lässt, wenn die Sohae-Anlage zerstört wird, etwas, das mit Zusagen des Machthabers Kim Jong-un beim Spitzentreffen mit Trump im Juni vereinbar sei.



Ministeriumssprecherin Heather Nauert äußerte sich in Washington ähnlich, indem sie sagte, dass die US-Regierung auf eine Bestätigung der Berichte durch legitimierte Gruppen und Länder warte.

[Photo : YONHAP News]