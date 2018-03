Präsident Moon ruft zu Kräftebündelung für Wandel in Korea auf

Präsident Moon Jae-in hat die Notwendigkeit einer überparteilichen und pannationalen Kräftebündelung für einen Wandel in Korea hervorgehoben.



Mit den geplanten Spitzentreffen zwischen beiden Koreas sowie zwischen Nordkorea und den USA sei eine Gelegenheit für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, den Aufbau eines Friedensregimes und ein gemeinsames Gedeihen Süd- und Nordkoreas geschaffen worden, sagte Moon bei einer Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern am Montag.



Das Land sollte die wichtige Gelegenheit nicht verpassen, bei den möglichen dramatischen Veränderungen in der Weltgeschichte die Hauptrolle zu spielen, betonte er.



Mit der Einschätzung, dass das Ende eines unbekannten Wegs hin zu einer großen Wende unberechenbar sei, rief der Staatschef die Bürger auf, über ideologische Grenzen und Lagerdenken hinaus ihre Kräfte zu bündeln.



Das Präsidialamt wird möglicherweise nächste Woche Arbeitsgespräche mit Nordkorea aufnehmen. Laut dem Präsidialamt sucht die Regierung auch nach Wegen, das US-nordkoreanische Spitzentreffen mittelbar zu unterstützen.