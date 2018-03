Kabinett billigt Gesetz für Verkürzung maximaler Wochenarbeitszeit

Die Regierung hat die Verkürzung der maximal möglichen Wochenarbeitszeit gebilligt.



Auf der Kabinettssitzung unter Leitung von Präsident Moon Jae-in am Dienstag wurden 35 Gesetzentwürfe einschließlich einer Novelle zum Arbeitsstandardsgesetz gebilligt.



Die Änderung sieht die Verkürzung der maximalen Wochenarbeitszeit von derzeit 68 Stunden auf 52 Stunden vor.



Die Regelungen zur Bezahlung an Feiertagen bleiben unverändert. Ein bezahlter Urlaub an gesetzlichen Feiertagen, der bisher für Beamte und Mitarbeiter öffentlicher Institutionen galt, wird auf den Zivilsektor erweitert.