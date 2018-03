Präsident Moon trifft Nordkoreas Team für Paralympics

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch Athleten und Funktionäre des nordkoreanischen Teams für die Paralympischen Winterspiele in PyeongChang getroffen.



Das teilte die stellvertretende Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung mit.



Der Staatschef habe am Vormittag einen Wettkampf im Skilanglauf in PyeongChang vor Ort verfolgt. Nach dem Wettkampf sei er auf die Starter Ma Yu-chol und Kim Jong-hyon zugegangen und habe sie für ihre Leistungen gelobt, hieß es.



Ein nordkoreanischer Funktionär bedankte sich für die Gastfreundschaft in Südkorea. Daraufhin sagte Moon, er wünsche, dass der Sportaustausch angekurbelt werde.



Moon traf auch Shin Eu-hyun, einen südkoreanischen Langläufer, und würdigte, dass er sein Bestes tue.



Es ist das erste Mal, dass der Staatschef einen Wettkampf der Paralympischen Spiele besucht hat. Ihn begleiteten Gattin Kim Jung-sook, der Leiter des Organisationskomitees Lee Hee-bum, Kulturminister Do Jong-hwan, der Chef des Koreanischen Paralympischen Komitees Lee Myung-ho und der präsidiale Stabschef für Politik Jang Ha-sung.