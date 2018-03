Haftbefehl gegen Ex-Präsident Lee Myung-bak beantragt

Staatsanwälte haben am Montag Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Lee Myung-bak beantragt.



Lee soll während seiner Amtszeit zwischen 2008 und 2013 vom Geheimdienst, Unternehmen und anderen Bestechungsgeld in Höhe von elf Milliarden Won oder 10,3 Millionen Dollar angenommen haben.



Ihm werden außerdem Unterschlagung und Machtmissbrauch vorgeworfen.



Wird dem Haftbefehl stattgegeben, wäre Lee das vierte ehemalige Staatsoberhaupt, das festgenommen wird.



Die Staatsanwälte hatten Lee am Mittwoch und Donnerstag 21 Stunden lang verhört.



Der Chef der ermittelnden Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hatte am Freitag dem Generalstaatsanwalt Moon Moo-il über die Untersuchungen berichtet.