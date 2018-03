Südkorea und USA wollen US-nordkoreanisches Spitzentreffen unbedingt zum Erfolg machen

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und der USA haben die Ansicht geteilt, dass das geplante Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA unbedingt ein Erfolg werden müsse.



Das teilte Chung Eui-yong, der Leiter des Büros für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt, am Dienstag nach seiner Ankunft vom Besuch in den USA am Flughafen Incheon mit.



Chung war am Samstag und Sonntag (Ortszeit) in San Francisco mit den nationalen Sicherheitsberatern der USA und Japans, Herbert McMaster und Shotaro Yachi, zusammengekommen. Sie diskutierten über eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und weitere Angelegenheiten.



Bei zwei Gesprächen mit McMaster hätten beide die Ansicht geteilt, dass der US-Nordkorea-Gipfel für den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und auch in der Welt unter allen Umständen erfolgreich sein sollte. Hierfür hätten sie verschiedene Maßnahmen erörtert und vereinbart, künftig eng zu kooperieren, sagte Chung.



Südkorea, die USA und Japan hätten eine enge Kooperation vereinbart, damit das für Ende April vorgesehene Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea und das Spitzentreffen zwischen den USA und Nordkorea erfolgreich ausgetragen würden, hieß es weiter.