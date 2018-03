Südkorea und die USA werden am 1. April die anlässlich der Olympischen Winterspiele in PyeongChang verschobenen Gemeinschaftsübungen beginnen.



Die Verteidigungsminister beider Länder gaben heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie die Wiederaufnahme der gemeinsamen jährlichen Übungen einschließlich Key Resolve vereinbart hätten. Die Übungen würden am 1. April beginnen und in einem ähnlichen Umfang wie in den letzten Jahren stattfinden.



Das UN-Kommando habe am 20. März das nordkoreanische Militär über den Zeitplan der Gemeinschaftsübungen unterrichtet, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Das Kommando habe mitgeteilt, dass es sich um jährliche Übungen mit defensivem Charakter handele.



Wie verlautete, werde das Feldmanöver Foal Eagle am 1. April beginnen und einen Monat andauern, damit einen Monat kürzer als bisher. Die Stabsrahmenübung Key Resolve wird ab dem 23. April zwei Wochen lang stattfinden.



Während des Manövers Foal Eagle wird auch die Übung Ssangyong (Doppeldrachen), eine Landungsübung der Marineinfanterien beider Länder, abgehalten.



Laut Informationen werden diesmal keine strategischen Waffen wie Bomber vom Typ B-1B und nuklear getriebene Flugzeugträger zum Einsatz kommen.