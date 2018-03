Moon: Winterspiele in PyeongChang eröffnen neuen Weg zum Frieden in Korea

Nach Worten von Präsident Moon Jae-in wird anlässlich der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in PyeongChang nun ein neuer Weg zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel eröffnet.



Das sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag. Mit der Teilnahme der Mannschaften Nordkoreas habe Südkorea eine Friedensolympiade und Paralympics des Friedens zustande gebracht und eine Friedensbotschaft an die gesamte Welt ausgesandt.



Das Land sollte den Erfolg in PyeongChang als Gelegenheit für eine weitere Entwicklung der Gesellschaft nutzen. Er hoffe, dass einzelne Ministerien und Behörden Folgemaßnahmen ergreifen würden, damit die Errungenschaften der Olympischen Spiele in jedem Bereich zu einem größeren Fortschritt und Sprung nach vorne führen könnten, hieß es.



Der Staatschef forderte, anlässlich der Paralympics Maßnahmen zur Schaffung einer Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung ohne Diskriminierung gut zusammen leben, nochmals unter die Lupe zu nehmen. Die Paralympischen Spiele sollten unter anderem ein Anlass werden, um den Behindertensport zu beleben. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sollte durch Diskussionen mit anderen Ministerien und Gebietskörperschaften Maßnahmen ausarbeiten, um die Zahl der Sportanlagen für Menschen mit Behinderung schrittweise zu erhöhen, hieß es weiter.