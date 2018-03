Südkoreanische Künstlertruppe wird Anfang April in Pjöngjang auftreten

Eine südkoreanische Künstlertruppe wird Anfang April in Pjöngjang zweimal auftreten.



Auf eine entsprechende gemeinsame Pressemitteilung hätten sich Süd- und Nordkorea heute bei ihren Arbeitsgesprächen im Waffenstillstandsort Panmunjeom geeinigt, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit.



Die Künstlertruppe wird aus etwa 160 Personen bestehen und berühmte Popsänger wie Cho Yong-pil und Lee Sun-hee umfassen.



Der Pressemitteilung zufolge wird die Künstlertruppe vom 31. März bis 3. April Pjöngjang besuchen. Die Südkoreaner werden jeweils einmal im East Pyongyang Grand Theatre und in der Ryugyong Chung Ju-yung-Sporthalle auftreten.



Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums werden die Konzerte den vorläufigen Überlegungen nach am 1. und 3. April stattfinden. Eine Änderung sei möglich.



Eine südkoreanische Gruppe wird vom 22. bis 24. März die nordkoreanische Hauptstadt besuchen, um die Anlagen zu überprüfen. Nordkorea wird die Sicherheit und den bequemen Aufenthalt der südkoreanischen Künstlertruppe gewährleisten. Weitere praktische Angelegenheiten werden über den Verbindungskanal in Panmunjeom diskutiert.



Die südkoreanische Delegation für die heutigen Arbeitsgespräche leitete Yun Sang, ein berühmter Popsänger und Komponist. Sein nordkoreanisches Gegenüber war Hyon Song-wol, Leiterin des Samjiyon-Orchesters.