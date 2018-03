Parteien liegen wegen Moons Entwurf für Verfassungsänderung im Streit

Die politischen Parteien in Südkorea liegen wegen den Plänen von Präsident Moon Jae-in, selbst einen Entwurf für die Verfassungsänderung vorzustellen, im Streit.



Der Fraktionschef der regierenden Minjoo-Partei, Woo Won-shik, sagte auf einer Parteiversammlung am Dienstag, dass die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas sich an Verhandlungen über eine Verfassungsänderung beteiligen solle, anstatt Bemühungen um eine Revision zu behindern. Über die Angelegenheit müsse auf verantwortungsvolle Weise diskutiert werden, fügte er hinzu.



Die Freiheitspartei Koreas kritisierte die Pläne des Staatsoberhaupts und drohte mit einem Boykott der Parlamentsarbeit.



Deren Vorsitzender Hong Joon-pyo sprach von einem Versuch, die konservative Partei als Reformbremser darzustellen, um die Regierungspartei vor den Kommunalwahlen in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Die Verfassungsänderung werde nicht in einer Weise erfolgen, wie der Präsident es sich wünsche, hieß es.



Der Ko-Vorsitzende der kleineren Oppositionspartei Bareunmirae, Park Joo-sun, forderte Moon zur Aufhebung der Pläne auf, die er als einseitig bezeichnete.