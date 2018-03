Moons Entwurf für Verfassungsänderung sieht stärkere Dezentralisierung vor

Das Präsidialamt hat am Mittwoch weitere Teile des Entwurfs von Präsident Moon Jae-in für eine Verfassungsänderung bekannt gegeben.



Heute wurden Abschnitte über die Verstärkung der Dezentralisierung und die Wirtschaft sowie der erste Abschnitt veröffentlicht.



Im ersten Abschnitt wurde ein Artikel über die Hauptstadt eingeführt, da es in Zukunft zu einem Hauptstadtumzug kommen könnte. In dem Entwurf steht demnach, dass die Hauptstadt gesetzlich bestimmt werden sollte.



Hinsichtlich der Dezentralisierung stehen die Verstärkung der Befugnisse lokaler Regierungen und die Erweiterung der Einwohnerbeteiligung im Zentrum. Es wurde eine Bestimmung hinzugefügt, dass die Republik Korea ein dezentralisiertes Land anstrebe.



Die Gebietskörperschaften werden in lokale Regierungen umbenannt. Ihre Befugnisse zum Erlass von Verordnungen werden erweitert. Sie dürfen für die autonome Finanzierung Steuern erheben. Das Präsidialamt versprach, die Artikel über die Dezentralisierung sofort in Kraft zu setzen, falls der Entwurf verabschiedet wird.



In dem Entwurf wurde zudem der Begriff des Landbesitzes als Allgemeingut bestimmt, um falls nötig für eine öffentliche und vernüftige Nutzung von Grundstücken bestimmte Beschränkungen oder Pflichten auferlegen zu können.