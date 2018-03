Halboffizielles Gespräch zwischen Seoul, Pjöngjang und Washington in Finnland

Im Vorfeld des innerkoreanischen Gipfeltreffens Ende April und des Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den USA im Mai haben beide Koreas und die USA am Dienstag in Finnland ein halboffizielles Track-1,5-Gespräch geführt.



Bei einer freien Diskussion in der Residenz des finnischen Premierministers nördlich von Helsinki soll auch über die Bedeutung der Unterstützung der benachbarten Staaten Koreas für den Erfolg der Gipfelgespräche gesprochen worden sein. Die Denuklearisierung, das wichtigste Anliegen beim geplanten Nordkorea-USA-Gipfel, soll lediglich am Rande erwähnt worden sein.



Aus Nordkorea hat unter anderem Choi Kang-il, der stellvertretende Direktor für Nordamerika-Fragen im Außenministerium teilgenommen. Choi wird voraussichtlich bei der Vorbereitung auf das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump eine führende Rolle übernehmen.



Südkorea wurde unter anderem von Baek Jong-chun, dem früheren präsidialen Sicherheitsberater, und Shin Kak-soo, dem ehemaligen Botschafter in Japan vertreten. Zur US-Delegation zählt Kathleen Stephens, frühere US-Botschafterin in Südkorea.



Unterdessen zitieren finnische Medien den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö mit der Äußerung, das Treffen sei zwar keine offizielle Verhandlung zwischen den drei Ländern, jedoch ein Teil davon.