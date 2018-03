Präsident Moon Jae-in ist am heutigen Donnerstag zu einer siebentägigen Reise nach Vietnam und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen.



Nach seiner Ankunft in Vietnam am Donnerstag wird Moon den Trainingsplatz der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft besuchen und den südkoreanischen Trainer Park Hang-seo treffen. Am Nachmittag wird Moon an der Zeremonie der Grundsteinlegung für das Vietnam-Korea-Institut für Wissenschaft und Technologie (VKIST) teilnehmen. Anschließend ist ein Dinner mit koreanischen Einwohnern in Vietnam geplant.



Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs wird Moon das Ho Chi Minh Mausoleum aufsuchen und Blumen niederlegen. Im Anschluss wird er Spitzengespräche mit Präsident Tran Dai Quang führen. Er wird auch führende vietnamesische Politiker wie den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, Premierminister Nguyen Xuan Phuc und Parlamentssprecherin Nguyen Thi Kim Ngan treffen. Am Abend nimmt er an einem Staatsbankett teil, das Vietnams Präsident veranstalten wird.



Moon wird am Samstag in die VAE weiterreisen. Nach der Ankunft wird er die Grabstätte des ersten Präsidenten und Gründers der VAE, Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, besuchen.



Am Sonntag wird Moon mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Muhammad Al Nahyan, Spitzengespräche unter vier Augen und erweiterte Gespräche führen. Anschließend wird er an der Unterzeichnung von Absichtserklärungen zwischen beiden Ländern und an einer vom Kronzprinzen veranstalteten offiziellen Mittagsrunde teilnehmen.



Moon wird am Montag mit dem Kronzprinzen einer Feier anlässlich des Abschlusses der von südkoreanischen Unternehmen durchgeführten Bauarbeiten am Barakah Atomkraftwerk beiwohnen. Am Dienstag wird er die in den VAE eingesetzte koreanische Truppeneinheit Akh besuchen. Dann wird er das Emirat Dubai besuchen und mit Herrscher Muhammad bin Raschid Al Maktum zusammenkommen.



Moon wird bei einem Korea-VAE-Business Forum eine Grundsatzrede halten und damit sein Besuchsprogramm abschließen.