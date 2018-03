Gericht: Vorwürfe gegen Lee zu großem Teil glaubhaft gemacht

Die von der Staatsanwaltschaft gegen Ex-Präsident Lee Myung-bak erhobenen Vorwürfe sind nach Einschätzung des zuständigen Gerichts zu einem großen Teil glaubhaft gemacht worden.



Damit begründete das Bezirksgericht Seoul Zentral am Donnerstag die Ausstellung des Haftbefehls gegen Lee.



Die Staatsanwaltschaft hatte wegen 18 Vorwürfen Haftbefehl gegen Lee beantragt. Dazu zählt der Verdacht, dass Lee Bestechungsgeld in Höhe von elf Milliarden Won oder zehn Millionen Dollar erhalten haben soll. Lee soll während seiner Amtszeit etwa 1,7 Milliarden Won vom Geheimdienst erhalten haben. Prozesskosten des Unternehmens DAS in den USA in Höhe von sechs Milliarden Won, die Samsung Electronics gezahlt hatte, werden ebenfalls als Bestechungsgeld betrachtet. Außerdem soll Lee um den Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl 2007 von privaten Unternehmen und Personen 3,5 Milliarden Won erhalten haben.



Lee behauptete, dass er nicht über den Erhalt solcher Gelder informiert sei oder dass es sich um Weißgeld handele. Das Gericht erkannte Lees Behauptung jedoch nicht an. Es betrachtete die Behauptung der Staatsanwaltschaft als glaubwürdig, dass Lee Staatsgelder zu privaten Zwecken verwendet und die Befugnisse als Präsident missbraucht habe, um Geld zu erwirtschaften.



Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft Lee mindestens drei- bis viermal vernehmen wird. Es wird voraussichtlich auch überprüft, Lees Ehefrau Kim Yoon-ok wegen der möglichen Verwicklung in Fälle von Bestechlichkeit zu befragen.



Die Staatsanwaltschaft will Lee noch vor dem Ende der Untersuchungshaft am 11. April anklagen.