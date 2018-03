Ex-Präsident Lee Myung-bak nimmt in Schreiben alle Schuld auf sich

Der frühere Staatspräsident Lee Myung-bak hat in einem Schreiben alle Schuld auf sich genommen.



Er gebe sich selbst die Schuld und empfinde Reue, heißt es in einem dreiseitigen Schreiben, von dem er um 23.15 Uhr am Donnerstag Fotos in einem sozialen Netzwerk veröffentlichte. Kurz zuvor hatte ein Gericht einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.



Lee schildert in dem am Mittwoch verfassten Schreiben, dass er sich von alten korrupten Praktiken habe lossagen und eine transparente Politik gestalten wollen. Doch diese Bemühungen hätten nicht ausgereicht, um den heutigen Erwartungen der Bürger zu entsprechen.



Auch weist er darauf hin, dass Südkorea während seiner Amtszeit mit den Folgen einer internationalen Finanzkrise konfrontiert gewesen sei und diese auf musterhafte Weise überwunden habe.



Er habe in den zurückliegenden zehn Monaten unter unerträglichen Schmerzen gelitten. Er hoffe, dass seine Festnahme die Leiden derer lindern werde, die mit ihm und seiner Familie zusammengearbeitet hätten.