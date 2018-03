Präsident Moon beginnt Besuchsprogramm in Vietnam

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag seinen Staatsbesuch in Vietnam begonnen.



Nach seiner Ankunft in Hanoi besuchte er zuerst einen Trainingsplatz der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft. Er traf den südkoreanischen Trainer Park Hang-seo, der Vietnam bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft im Januar zum Vizemeistertitel führte, sowie Fußballspieler und ermutigte sie.



Im Anschluss nahm der Präsident an der Zeremonie der Grundsteinlegung für das Vietnam-Korea-Institut für Wissenschaft und Technologie (VKIST) teil. Er sicherte gemeinsame Bemühungen um die Schaffung künftiger Wachstumsmotoren zu.



Bei einem Dinner mit 400 koreanischen Einwohnern bezeichnete Moon Vietnam als wichtigen Kooperationspartner für die Neue Südpolitik Südkoreas. Er bat um eine wichtige Rolle des Zivilsektors, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu vertiefen.



Am Freitag wird Moon mit Präsident Tran Dai Quang Spitzengespräche führen. Beide werden über Wege zur umfangreichen Entwicklung der bilateralen Beziehungen diskutieren, darunter höhere Investitionen und eine engere Entwicklungszusammenarbeit.



Moon wird auch mit führenden Politikern, darunter der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, zusammenkommen.