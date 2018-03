Erhebliche Differenzen über präsidialen Entwurf für Verfassungsreform

Regierungs- und Oppositionslager haben krasse Differenzen über den Entwurf des Präsidenten für eine Verfassungsänderung hinsichtlich der Machtstruktur offenbart.



Das Präsidialamt gab den Entwurf in den letzten drei Tagen schrittweise bekannt. Hinsichtlich der Wahl des Ministerpräsidenten wird darin am bisherigen Verfahren festgehalten, dass der Staatspräsident den Premier nominiert und dass die Nationalversammlung dem zustimmt.



Die Forderung des Oppositionslagers nach einem semipräsidentiellen System und der Empfehung eines Ministerpräsidenten durch das Parlament wurde nicht berücksichtigt.



Das sorgte für Widerstand der Oppositionsparteien, die ohnehin Bedenken gegen das Einbringen eines Entwurfs für eine Verfassungsreform durch den Präsidenten selbst hatten.



Der Fraktionschef der Freiheitspartei Koreas Kim Sung-tae sagte, es sei ein Trick, um die kaiserliche Präsidentschaft fortzusetzen. Die Partei wolle durch die Einführung eines semipräsidentiellen Systems die kaiserliche Präsidentschaft unbedingt beenden.



Die Bareun Mirae-Partei, die Partei für Demokratie und Frieden sowie die Gerechtigkeitspartei bekräftigten ebenfalls ihre ablehnende Position.



Dagegen betonte die regierende Minjoo-Partei Koreas, dass der Entwurf vernünftig und auf Augenhöhe mit den Bürgern sei. Sie forderte, unmittelbar Verhandlungen über die Verfassungsreform zu beginnen.



Das Präsidialamt teilte mit, dass der präsidiale Entwurf doch noch widerrufen werden könne, sollte sich die Nationalversammlung bis Anfang Mai auf einen eigenen Vorschlag einigen. Das Präsidialamt will am Montag den Entwurf einbringen.